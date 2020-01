Coronavirus, il calcio si ferma a tempo indeterminato: sospesi tutti i campionati! (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si ferma il calcio a causa del Coronavirus. La decisione è arrivata direttamente dalla Federcalcio cinese, che ha sospeso tutti i campionati. L’obiettivo – spiega la Federcalcio in una nota – è di “cooperare le iniziative di prevenzione e controllo del Paese e garantire la salute di giocatori, del personale impegnato e dei tifosi”. L’inizio della stagione 2020, fissato per il 22 febbraio, è rinviato a data da destinarsi. Le squadre impegnate nella Champions League asiatica giocheranno in trasferta le gare casalinghe.L'articolo Coronavirus, il calcio si ferma a tempo indeterminato: sospesi tutti i campionati! calcioWeb. calcioweb.eu

