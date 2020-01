Coronavirus, due casi sospetti su una nave da crociera a Civitavecchia: bloccati a bordo in 7 mila (Di giovedì 30 gennaio 2020) Due casi sospetti di Coronavirus sono in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere, ferma al porto di Civitavecchia. La coppia, salita a Savona alcuni giorni fa, era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio Moglie e marito cinesi di Hong Kong, che presentano sintomi come febbre e problemi respiratori, sono stati già raggiunti dai medici dello Spallanzani per i test. Secondo quanto si è appreso, gli altri passeggeri, che sono circa 6mila, al momento non potrebbero scendere dalla nave. Finora, in Italia tutti i casi sospetti di Coronavirus sono risultati negativi. Un dubbio rimane su un caso sospetto a Lecce, dove una donna cinese sarebbe stata trasferita a Bari per aver lamentato sintomi simili al 2019-nCov. Smentito invece un presunto caso a Foggia. «Tutto sotto controllo» «La situazione è sotto controllo – dice il ... open.online

