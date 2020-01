Annuncia suicidio su WhatsApp ma invia per sbaglio alla polizia locale: salvato grazie al gps (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Non ce la faccio più. Mi butto sotto il treno”. Un messaggio di disperazione indirizzato alla compagna ma che, inviato al numero sbagliato, finisce sotto gli occhi di un agente di polizia locale. Così il destinatario risponde e tiene l’uomo impegnato in chat finché i colleghi delle forze dell’ordine non riescono a localizzare il mittente, sventando il suicidio. È quanto accaduto a Rho, in provincia di Milano. A riportare la notizia è Il Giorno.L’aspirante suicida, un 45enne italiano, ha mandato dei messaggi Annunciando la volontà di farla finita. L’uomo inviava i messaggi tramite l’applicazione WhatsApp con la convinzione che fossero indirizzati alla donna con cui aveva una relazione. In realtà il messaggio è arrivato per errore anche sul cellulare di servizio di un’agente della ... huffingtonpost

Corriere : Annuncia il suicidio via sms e scrive per sbaglio ai vigili: trovato con il gps e salvato - TerryEmpyre : RT @Corriere: Annuncia il suicidio via sms e scrive per sbaglio ai vigili: trovato con il gps e salvato - marioassirelli : Annuncia suicidio ma sbaglia messaggio: salvato dalla vigilessa che l’ha ricevuto - Brescia Settegiorni -