Tina Cipollari, festa in limousine bloccata dalla polizia: ecco cos'è successo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Doveva essere una notte scatenata di festa a bordo di una lussuosa limousine per Tina Cipollari, storica opinionista del programma ?Uomini e donne?, condotto da Maria De Filippi, ma... leggo

zazoomblog : Tina Cipollari festa in limousine con gli amici: arriva la polizia e blocca il party - #Cipollari #festa… - Notiziedi_it : Napoli, festa scatenata in limousine per Tina Cipollari: bloccata dalla polizia - zazoomblog : Tina Cipollari festa in limousine con gli amici. Arriva la polizia e blocca il party - #Cipollari #festa… -