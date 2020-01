Pioli assicura: «Piatek, testa al Milan» – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Piatek e della sua possibile cessione Nella conferenza stampa post partita di Milan-Toro che ha qualificato i rossoneri alle semifinali di Coppa Italia, Stefano Pioli si è soffermato sulla questione Piatek. Il polacco è sembrato svogliato e poco concentrato nella sfida ai granata. «La sua testa è qua sennò non avrebbe giocato. Con la Spal ha fatto bene oggi non è riuscito a trovare la profondità che gli sarebbe servita» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

