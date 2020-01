Pensioni anticipate, ultimissime in esclusiva da Durigon su quota 41 e quota 100 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le ultimissime novità ad oggi 29 gennaio 2020 sulle Pensioni anticipate giungono da Claudio Durigon, ex sottosegretario al ministero del Lavoro, con il quale ci siamo interfacciati a seguito dell’incontro tra Governo e sindacati tenutosi il 27 gennaio e delle ultime dichiarazioni fatte dall’ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero sul leader della Lega Matteo Salvini. La professoressa Fornero intervenendo ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital parlando di Salvini dice: “Non so dire se ci é o ci fa. Ogni tanto ho il dubbio che si aanche meno intelligente di quanto non sia la raffigurazione generale di un politico molto capace”. Poi prosegue sottolineando quella che definisce ‘la cattiva politica’ del Leadere leghista: ” si ammanta di parolone, di voler bene, di bacioni, ha atteggiamenti nei confronti dei simboli della nostra religione, ... pensionipertutti

