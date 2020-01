Gravissimo lutto a Uomini e Donne, morto suicida l’ex di una tronista: ‘Senso d’impotenza…’ [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’ex tronista Carla Velli colpita da un lutto Anche se in modo indiretto, la grande famiglia di Uomini e Donne è stata colpita da un Gravissimo lutto. Purtroppo è venuto a mancare Matteo, ex compagno dell’ex tronista Carla Velli, padre del piccolo Emanuele. Stando alle prime informazioni che abbiamo a disposizione, il 38enne che era un imprenditore si sarebbe suicidato. Carlo e l’uomo hanno avuto una relazione sentimentale durata due anni. Inizialmente i due avevano pensato di convolare a nozze tra il 2017 e il 2018, ma poi si sono resi conto di avere delle divergenze caratteriali e si sono lasciati. Nonostante la separazione l’ex tronista e Matteo dono rimasti in contatto perché hanno un figlio in comune di un paio d’anni. Per chi non lo ricordasse, la Velli venne scesa da Francesco Arca nel dating show di Maria De Filippi e i due ebbero un breve flirt. Il ... kontrokultura

