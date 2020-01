Auguri a Tom Selleck, l’attore di Magnum P.I. compie 75 anni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tom Selleck festeggia 75 anni. L’attore statunitense, notissimo per aver interpretato Magnum P.I., è nato il 29 gennaio 1945. Tom Selleck arriva a 75! L’attore americano è infatti nato a Detroit, in Michigan, il 29 gennaio 1945. I primi esordi di Tom Selleck Selleck ha studiano all’Università di Los Angeles, dove gli viene suggerito di studiare recitazione. La sua prima apparizione in TV risale al 1967 nel film “The dating game” e in alcuni spot tra cui quello della Pepsi Cola, passati solo negli Stati Uniti. Il successo di Magnum P.I. Tom Selleck guadagna la ribalta con Magnum P.I. e, per recitare nella serie di Bellisario e Larson, rinuncia all’offerta da parte di Steven Spielberg del ruolo di Indiana Jones ne “I predatori dell’arca perduta”, poi ricoperto da Harrison Ford. ... newsmondo

TelefilmSpoiler : OGGI FACCIAMO GLI AUGURI A... ???????? - llyfrausandrain : auguri solo a @theDETECTlVE e qualcuno le regali il suo tom per favore ?????????????? - Ilariap12996 : Ricapitolando: - Seb regala un orsacchiotto gigante al bimbo che interpreta suo figlio in TLFM - Jensen ci blessa… -