Titoli Stato | spread Btp Bund apre in leggero calo a 141 punti base

Milano, 28 gen. (Adnkronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si mantiene stabile nel pre-market a 141 punti base, in leggero calo dalla chiusura di ieri a circa 143 punti. Il livello del differenziale ha toccato ieri i minimi da quattro mesi dopo i risultati delle elezioni regionali e la vittoria del candidato Pd in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. In mattinata, il rendimento del decennale si attesta a 1,03%.

