Thor: Love and Thunder, Keanu Reeves sarà Silver Surfer? (Di martedì 28 gennaio 2020) Keanu Reeves entrerà nel MCU nei panni di Silver Surfer in Thor 4? Il web ne è quasi certo, svelando anche il ruolo di Christian Bale... Thor: Love and Thunder è uno dei prossimi cinecomic più chiacchierati: e se nel cast ci fosse Keanu Reeves nei panni di Silver Surfer? Per ora i fan sono in attesa di scoprire se il regista e sceneggiatore Taika Waititi porterà in sala un altro film atipico come Thor: Ragnarok. Secondo lo stesso Waititi, Thor: Love and Thunder sarà molto più imponente rispetto al capitolo precedente. Per ora si dice che la Jane Foster di Natalie Portman potrebbe diventare Mighty Thor, nel cast ci dovrebbe essere l'amatissimo Christian Bale, il cui ruolo non è stato chiaramente svelato dalla Marvel, e ... movieplayer

christiank79 : @Johnny__Love Io ho gli addominali come Thor. - meinkrapfen : @SonFijoDeZlatan @Raccoons_girl L'anno prossimo uscirà pure al cinema 'Thor: Love and thunder' che la avrà come protagonista. -