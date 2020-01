Riscaldamento globale, Nicola Scafetta: "Dietro la mano dell'alta finanza, mira a far soldi con l'emergenza" (Di martedì 28 gennaio 2020) Professor Scafetta, perché fa caldo? «La verità è che non lo sa nessuno. Caldo e freddo si sono sempre alternati nella storia del pianeta». A causa dell' uomo? «L' uomo fa parte del sistema ma non c' è accordo tra gli scienziati su quanto egli contribuisca al cambiamento climatico. Periodi caldi e f liberoquotidiano

