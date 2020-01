Prosciutto San Daniele aggiorna le norme di produzione (Di martedì 28 gennaio 2020) Nuove regole, più severe, per la preparazione del Prosciutto San Daniele Dop. Ad annunciare a Roma le novità è stato il Consorzio di tutela, che ha presentato il nuovo Disciplinare di produzione della Dop aggiornato con l'obiettivo di specificare ancora meglio alcuni aspetti determinanti nella produzione, a garanzia della tutela del marchio e del consumatore. Tra le novità: l'introduzione di un peso massimo di 17,5 kg e di un peso minimo di 12,5kg per le cosce fresche impiegate nella preparazione del Prosciutto di San Daniele. Altrettanto nuovo è il limite fissato per il peso del Prosciutto stagionato (massimo 12,5 kg, minimo 8,3 kg). Anche il periodo di stagionatura viene aggiornato, passando da 12 mesi a 400 giorni. Ristretto inoltre il range del contenuto di sale (non inferiore a 4,3% e non superiore a 6%). A cambiare è anche l'alimentazione dei suini: una dieta a base vegetale ... tg24.sky

