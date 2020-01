Maltempo Toscana: codice giallo per vento prorogato fino a tutto il 29 gennaio (Di martedì 28 gennaio 2020) Prolungato fino alle 18 di domani, mercoledì 29 gennaio, il codice giallo per vento e mareggiate emesso su gran parte della Toscana, ad eccezione della zona meridionale della regione firenzepost

FirenzePost : Maltempo Toscana: codice giallo per vento prorogato fino a tutto il 29 gennaio - LIDAMUGNAI : RT @AnsaToscana: Maltempo, prolungato codice giallo vento. Anche per mareggiate. Ad eccezione zona meridionale #ANSA - AnsaToscana : Maltempo, prolungato codice giallo vento. Anche per mareggiate. Ad eccezione zona meridionale #ANSA -