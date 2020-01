Ambiente: l’identikit del giovane calabrese (Di martedì 28 gennaio 2020) Ventisette istituti scolastici nelle cinque province calabresi, più di trecento classi coinvolte per un totale di oltre cinquemila studenti, compresi tra il terzo ed il quinto anno della scuola superiore tra Istituti Tecnici, Professionali e Licei: questa la “platea” di giovani cittadini che l’Arpacal, attraverso il Gruppo di lavoro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità con l’Ufficio Comunicazione, ha coinvolto, dal 18 al 30 novembre 2019 in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), in un sondaggio online al quale hanno aderito 4062 studenti. Si è trattato di un sondaggio online diffuso nelle scuole calabresi, che con Arpacal hanno già negli anni sviluppato progetti di educazione ambientale o percorsi di alternanza scuola e lavoro nonché con istituti che sono interessati a farlo, per conoscere lo stato delle conoscenze ambientali degli studenti ... meteoweb.eu

citynowit : Ambiente: ecco l'identikit del giovane calabrese - Czinforma : News CRONACA: Ambiente, ricerca Arpacal: ecco l'identikit del giovane calabrese -