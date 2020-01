Virus Cina, Guerra (Oms): “L’Italia è la più attenta” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Tra i paesi occidentali l’Italia è la più fornita e la piàattenta”. Lo ha dichiarato il Direttore generale aggiunto dell’Oms, Raniero Guerra, riguardo le misure del nostro paese per fare fronte al Virus cinese in una intervista al Tg1. L’esponente al vertice dell’organizzazione internazionale ha partecipato questa mattina alla riunione della task-force del Ministero della Salute, e ha discusso con il ministro Roberto Speranza delle misure messe in campo dal nostro paese. Rezza: “Alert Oms preludio di un’emergenza globale “La correzione di oggi dell’Oms, che ha dichiarato che il rischio globale derivante dal coronaVirus cinese e’ ‘elevato’ ammettendo un errore nei suoi precedenti rapporti in cui lo si definiva ‘moderato’, potrebbe essere un preludio alla dichiarazione di ’emergenza ... meteoweb.eu

