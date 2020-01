Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 19:15 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA FORTI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA A91 E AURELIA E TRA NOMENTANA E TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCOLazioNE FORTEMENTE RALLENTATA TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN USCITA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA NETTUNENSE TRA L’INNESTO CON L’APPIA E FONTANA DI PAPA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE LATINA. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -