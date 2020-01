Tesla - A Berlino nascerà anche un centro di design e progettazione (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Tesla ha in programma di realizzare un centro per il design e la progettazione dei veicoli anche in Europa. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato, Elon Musk, confermando, così, alcune indiscrezioni di stampa emerse in seguito alla scelta di Berlino come sede della prima Gigafactory europea. Il centro dovrebbe nascere all'interno della fabbrica che verrà realizzata a Gruenheide, alle porte della capitale tedesca, anche se non è ancora esclusa una sua ubicazione allinterno della città.Un polo anche in Cina. La conferma del nuovo polo per il design rientra in una strategia ben definita dallo stesso Musk pochi giorni fa: la Tesla intende realizzare centri di progettazione in Asia ed Europa per studiare la domanda locale e adeguare i veicoli alle esigenze dei consumatori, mantenendo unattenzione anche al mercato globale. In Cina, il progetto nasce con l'obiettivo di ... quattroruote

dinoadduci : Tesla - A Berlino nascerà anche un centro di design e progettazione - PiuDoveri : RT @KersevanRoberto: Fantastica notizia per gli amanti delle auto elettriche, delle tesla in particolare. La Gigafactory 4 sarà costruita v… - KersevanRoberto : Fantastica notizia per gli amanti delle auto elettriche, delle tesla in particolare. La Gigafactory 4 sarà costruit… -