Strage di cristiani/ Sentenza choc in India: 3700 assolti e il numero potrebbe salire (Di lunedì 27 gennaio 2020) Strage di cristiani, la Corte suprema dell'India assolve oltre 3700 imputati. I fatti risalgono al 2008. Monsignor Barwa: 'Non è stata fatta giustizia' ilsussidiario

kolorenero : Quando capiremo che dobbiamo cacciare tutti gli islamici. Strage di cristiani/ Sentenza choc in India: 3700 assolti… - enricoparenti2 : Alzi la mano chi sapeva dei 20.000 scomparsi in Sri Lanka. Io non la alzo, ma neanche i giornali e le tv possono al… - lauditit : @Pontifex_it La colpa è della #Chiesa. Non ha saputo inculcare valori cristiani per impedire la strage. Tutti i fin… -