Sputi e insulti per una coppia cinese a Venezia: «C’entra il coronavirus» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella giornata di ieri, 26 gennaio, il quotidiano Il Gazzettino ha riportato il racconto di un albergatore che, a sua volta, aveva raccolto la testimonianza di una coppia di turisti cinesi a Venezia. Questi ultimi sarebbero stati raggiunti da insulti e Sputi mentre stavano passeggiando per i canali della cittadina, in modo particolare all’altezza del canale della Giudecca. Stando sempre ai racconti dei turisti, uno dei quali comprende abbastanza bene l’italiano, questa aggressione di matrice razzista sarebbe stata collegata alla diffusione del coronavirus. LEGGI ANCHE > coronavirus, allarmi rientrati a Parma e a Bari coronavirus, aggrediti turisti cinesi a Venezia Insomma, i ragazzini – che sono stati descritti come bambini d’età inferiore ai 10 anni – avrebbero raggiunto la coppia proprio per sottolineare la loro presenza in città, dopo la diffusione ... giornalettismo

