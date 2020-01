Se vi piaceva Vine, arriva il suo erede: Byte (Di lunedì 27 gennaio 2020) Byte è la nuova app che sfruttando la popolarità di Vine proverà a sfidare TikTok (fonte: Byte) TikTok ha un nuovo potenziale rivale che, raccogliendo l’eredità del suo predecessore, è pronto a riconquistare la vetta della popolarità. Parliamo di Byte, erede dell’applicazione Vine che ha segnato l’inizio della cultura popolare dei microvideo virali. Ad annunciarne l’uscita è stato uno dei cofondatori di Vine, Dom Hofmann, sul suo profilo Twitter. https://twitter.com/dhof/status/1220864537437581312 Nonostante circa un anno di ritardo dalla data di lancio inizialmente prevista, l’applicazione di Byte è finalmente disponibile per iOS e Android. L’idea alla base è la stessa di Vine, ossia la creazione di un video verticale della durata di 6 secondi che si ripete in loop. I contenuti nell’applicazione si presentano esattamente come su Instagram: un’infinita timeline a scorrimento ... wired

