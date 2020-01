Scuola: piano Ministero per ridurre gap, Lagalla 'in Sicilia oltre 49% in difficoltà' (Di lunedì 27 gennaio 2020) Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Contrastare la povertà educativa e soprattutto superate quel gap che vede le regioni del Mezzogiorno, e in particolare la Sicilia, fra le ultime per livello di apprendimento nelle competenze di base da parte degli studenti. A questo mira il piano di intervento per la r liberoquotidiano

ilfaroonline : Se la scuola si mette a correre, Malagò al Convegno stocca Sport e Salute: “Serve un piano serio”… - TV7Benevento : Scuola: piano Ministero per ridurre gap, Lagalla 'in Sicilia oltre 49% in difficoltà' (2)... - TV7Benevento : Scuola: piano Ministero per ridurre gap, Lagalla 'in Sicilia oltre 49% in difficoltà'... -