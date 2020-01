Sanremo 2020: la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con tutti i big e le previsioni sulla vittoria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Come ogni anno Tv Sorrisi e Canzoni ha dedicato la sua copertina a Sanremo e al cast dei big in gara. In questi giorni sono uscite anche le previsioni dei bookmakers, secondo i quali a trionfare al Festival sarà Anastasio, il vincitore X-Factor: il suo successo è pagato a 4,00. Dopo di lui c’è Irene Grandi, quotata a 6,00, poi Elodie e Rancore quotate a pari merito a 7,00. Quotato a 8,00 ci sono Achille Lauro e Giordana Angi, mentre il duo Bugo-Morgan e Raphael Gualazzi sono bancati a 13,00. B!tches secondo voi chi vincerà? I 24 artisti in gara e i titoli dei brani. – Achille Lauro, Me ne frego – Alberto Urso, Il sole a est – Anastasio, Rosso di rabbia – Bugo e Morgan, Sincero – Diodato, Fai rumore – Elettra Lamborghini, Musica (E il resto scompare) – Elodie, Andromeda – Enrico Nigiotti, Baciami adesso – ... bitchyf

