Questo robot cura i pazienti infettati dal coronavirus al posto dei medici (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel trattare i pazienti rimasti contagiati dal nuovo coronavirus che si è manifestato in queste settimane in Cina, è indispensabile ridurre al minimo le possibilità che l'infezione si diffonda. Per Questo negli Stati Uniti il primo paziente infetto viene visitato da un robot controllato da un'equipe di medici. fanpage

