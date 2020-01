Meteo Italia sino all'8 Febbraio, ecco l'INVERNO con l'ARTICO (Di lunedì 27 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO ALL'8 Febbraio Modelli matematici di previsione che lasciano intravedere, per la prima settimana di Febbraio, un cambiamento Meteo climatico importante. Si tratta di segnali, ma la sostanziale concordanza modellistica ci dà qualche speranza in più. Osservando le dinamiche atmosferiche, ovvero l'evoluzione del Vortice Polare, avevamo già ipotizzato un'irruzione artica possente ed è ciò che appare nelle mappe di previsione odierne. Potrebbe trattarsi di un primo, fondamentale step verso modifiche sostanziali della stagione invernale. Gli scambi meridiani potrebbero realmente farsi avanti con più vigoria e ricordiamoci che la quantità di gelo immagazzinata oltre il Circolo Polare ARTICO è ingente. Ragion per cui, dovesse effettivamente mettersi in movimento verso sud, potrebbe dar luogo a ondate di freddo di notevole fattura. IL Meteo A ... meteogiornale

