Kobe Bryant: chi era Gianna Maria, la figlia del cestista morta nello schianto dell’elicottero (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tra le vittime dell'incidente ci sono nove persone di un elicottero precIpitato domenica 26 novembre a Los Angeles sulle colline di Calabasas, ci sono anche il campione di Basket Kobe Bryant e la figlia di 13 anni Gianna Maria Onore. Padre e figlioletta erano insieme sul volo in elicottero in California. Il gruppo si dirigeva insieme per un allenamento di Basket al Mamba Academy di Thousand Oaks. Kobe era in volo con altre 8 persone quando il suo elicottero personale, un Sikorsky S-76B è precipitato improvvisamente. Bryant aveva 41 anni, e il numero delle vittime è stato confermato dalle autorità che hanno subito comunicato le informazioni sulle identità delle persone a bordo dell'elicottero. (Continua…) Il Sikorsky S-76B si era alzato in volo alle 9:06 locali dall'aeroporto di Orange Conty dove Bryant viveva con la sua famiglia. Le prime chiamate alla polizia per l'incidente ... howtodofor

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant -