Il videogioco NBA 2K20 omaggia Kobe Bryant dopo la morte (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non poteva che essere NBA 2K20 ad omaggiare con classe e dovuto rispetto Kobe Bryant nel mondo videoludico. L'ex stella NBA, per anni volto più rappresentativo dei Los Angeles Lakers, è infatti venuta a mancare ieri, 26 gennaio 2020, in un tragico incidente aereo. A bordo di un elicottero sui cieli della California, il cestista è rimasto coinvolto, forse a causa della nebbia, nel tragico schianto assieme alla figlia di 13 anni Gianna Maria e altre sette persone, tra staff e personale di bordo. Un incidente che non ha lasciato scampo ad alcun superstite, e che lacera inevitabilmente il cuore dei familiari, degli amici e dei milioni di fan che stanno ricordando a modo loro il mitico numero 8 gialloviola - poi conosciuto con il 24. amazon box="B07V5HL6JZ" E se è vero che è stato un mito anche per gli appassionati di cinema e di videogiochi, come già dicevamo gli sviluppatori di ... optimaitalia

