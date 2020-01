Grande Fratello Vip: dopo Barbara un altro concorrente vuole abbandonare la casa (speriamo che lo faccia) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip in questi anni sono entrati diversi personaggi che hanno creato le stesse dinamiche di un comodino, la modella dei piedi e Martina Hamdy sono un esempio. Quest’anno però c’è una concorrente che batte tutti nella categoria ‘best anonima’ e si tratta della tipa che ha vinto Miss Italia. Nel live su Mediaset Extra non si vede mai, così come nei daytime su Canale 5 e durante le prime serate credo di non aver mai sentito la sua voce. Quando la Miss è andata al televoto con Iban il Toro di Siviglia ho sperato con tutto me stesso che il pubblico salvasse lo spagnolo e invece il manzo iberico è stato fatto fuori con il 47% delle preferenze contro il 53% della ragazza. L’ex Miss Italia ieri notte si è sfogata tra le braccia di Fernanda Lessa e singhiozzando ha confessato di voler abbandonare il reality. “Non è cattiveria, ma non ce la ... bitchyf

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -