Governo: Zingaretti, ‘ora fase 2’, dem intendono far pesare risultato/Adnkronos (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – (di Mara Montanari) – “Mi dicono che sorrido troppo”, scherza Nicola Zingaretti davanti ai cronisti al Nazareno. Oggi, però, ci sta di che sorridere ai piani alti del Nazareno. Lo scenario post 26 gennaio è il migliore che i dem potessero sperare. Anche per la tenuta in termini percentuali del Pd. E oggi è il giorno della celebrazione. Zingaretti è corso a Modena per la festa della vittoria di Stefano Bonaccini. Però accanto ai festeggiamenti, i dem guardano anche al loro -nuovo- ruolo nel Governo. Di fronte alla disfatta dei 5 Stelle, a Italia Viva che non ingrana, il Pd si presenta come l’unico partito in salute della coalizione. E intende farlo pesare. Rivolgendosi non tanto ai 5 Stelle ma al premier Giuseppe Conte. In vista delle verifica, rimandata a dopo le regionali, e che dovrebbe svolgersi di qui a breve. ”Il ... calcioweb.eu

Giorgiolaporta : Sto aspettando gli #exitpoll, i #sondaggi, la #maratonamentana e le dimissioni di #Zingaretti. Voi che dite, le… - La7tv : #specialimentana #maratonamentana Stefano Bonaccini: 'Oggi ho sentito Zingaretti, Renzi e Calenda. Faccio un appell… - matteosalvinimi : Di Maio abbandona la guida dei 5Stelle al tracollo, Zingaretti annuncia lo scioglimento del PD, Renzi litiga con tu… -