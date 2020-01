Firenze: Giornata della memoria, cerimonia in prefettura (Di lunedì 27 gennaio 2020) cerimonia in prefettura per celebrare la ricorrenza con gli studenti di alcune scuole fiorentine. Saluti del prefetto, del rettore e del rabbino capo. Consegna di quattro medaglie d’onore agli ex deportati nei campi di prigionia nazisti firenzepost

