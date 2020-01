Effetto citofonata di Salvini al Pilastro di Bologna: alle Regionali la Lega non va oltre il 20%, Pd al 41% (Di lunedì 27 gennaio 2020) La citofonata di Matteo Salvini al quartiere Pilastro di Bologna non sortito gli effetti sperati dal leader della Lega alle Regionali vinte da Stefano Bonaccini. Nella zona di San Donato, là dove si trova il Pilastro, la Lega non ha superato la quota del 20% di voti alle ultime elezioni Regionali, attestandosi al 19,13%. «Fino a 3 giorni fa mi chiamavano Yaya la ‘cartola’ (espressione bolognese che significa personaggio simpatico e brillante, ndr), adesso mi chiamano Yaya lo spacciatore, è stata una brutta botta», aveva raccontato il 17enne della famiglia alla quale il leader della Lega aveva citofonato. Un gesto, quello di Salvini, che aveva acceso le proteste dei residenti del quartiere Pilastro, nonché un presidio di circa 300 persone in solidarietà con il giovane vittima della “trovata” del leader del Carroccio. Ed è così che nel quartiere San Donato, dopo il voto delle ... open.online

