Charlene di Monaco riappare per Santa Devota ma la tensione è evidente mentre i figli si scatenano (Foto) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non basta che Charlene di Monaco abbia chiarito il perché non sorrida più, per il gossip la moglie del principe Alberto non è più felice accanto a lui (foto). Sarà forse per troncare i pettegolezzi che non è mancata alla festa di Santa Devota. C’erano anche i gemellini che ancora una volta hanno dimostrato quanto siano vivaci. Sembra che la crisi ci sia davvero, Charlene Wittstock continua a non sorridere e non c’è più nessuno sguardo di intesa tra la coppia. Lei lascia che i bambini siano liberi, il principe Alberto invece arriva anche a inginocchiarsi per calmarli. Tutto sotto lo sguardo dolce della principessa, ma questo non basta, non basta l’amore che ha per i suoi figli per continuare a parlare di una favola d’amore. Il falò fa tornare tutti bambini, Jacques e Gabriella sono i più emozionati, ma la tradizione non accede la loro mamma. Dalla messa al falò l’espressione è sempre la ... ultimenotizieflash

