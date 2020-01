Bergamo: controlli fuori da discoteche, 11 denunce per guida in stato ebbrezza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Undici persone sono state denunciate dai carabinieri di Bergamo per per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e sequestro amministrativo del veicolo. I militari nel corso del fine settimana hanno effettuato una serie di controlli nelle vicinanze dei local liberoquotidiano

AmoBergamo : #Bergamo Carabinieri, ancora controlli antidroga sulle piste - webecodibergamo : Controlli antidroga a Foppolo e Carona Carabinieri sulle piste: segnalato un 56enne - Gandi69 : RT @ComunediBergamo: #sicurezza | #Bergamo ??????????????Il vicesindaco @Gandi69 inizia la presentazione dei dati 2019 della #PoliziaLocale de… -