Al Grande Fratello Vip crolla Carlotta Maggiorana, piange e vuole andare via: “Mi manca l’aria” (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'ex Miss Italia non regge la lontananza dai suoi cari e scoppia in lacrime, manifestando l'intenzione di lasciare la Casa: "Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca la mia famiglia". Il reality rischia così di perndere sia la Maggiorana che Barbara Alberti, fuori per un controllo medico. fanpage

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -