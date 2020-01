Vandali a via Salvator Rosa, Callaro: “Gesto di pochi cretini” (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – La Consigliera Delegata alle Pari Opportunità al Comune di Benevento, Patrizia Callaro, commenta l’atto Vandalico di questa notte che ha distrutto la cassetta postale posizionata affianco la panchina rossa ubicata nei pressi dei giardini del Tribunale e della Questura. “Un qualificabile gesto, da parte di uno a pochi cretini, che forse non sanno che in quella cassetta vengono depositate le denunce di donne che hanno subito violenza. Denunce che potevano appartenere anche a persone loro care. Una mamma, una sorella o un’amica, che probabilmente, proprio a causa dell’insensibilità o dell’ignoranza che le circonda in ambito familiare, sono costrette ad affidare il loro disagio e la loro paura a questi strumenti. Rispetto all’inqualificabile gesto – non tanto dal punto di vista materiale, ma per il valore simbolico ... anteprima24

