Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 nel Riminese (Di domenica 26 gennaio 2020) Negli giorno delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, la terra trema in Romagna. Oggi, 26 gennaio, una lieve scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata a Rimini. L'epicentro sarebbe nel territorio del comune di Montefiore Conca, a una profondità di 26 chilometri. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.0 ore 17:26 IT del 26-01-2020 a 2 km N Montefiore Conca (RN) Prof=26Km #INGV 23822621 https://t.co/7x4CjrM5T0— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 26, 2020 Il Terremoto è stato percepito nella Valconca, ma al momento sembra che non ci siano danni. In tutta l'Emilia-Romagna sono aperti fino alle 23 i seggi per le elezioni regionali.

