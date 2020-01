Shock nel mondo del basket: è morto Kobe Bryant (Di domenica 26 gennaio 2020) Gravissimo lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, è morto Kobe Bryant. L’ex cestista a seguito di un incidente in elicottero. Lo riporta il sito americano Tmz. L’eposiodio sarebbe successo a Calabasas, città nella contea di Los Angeles. Tmz Sports parla di almeno altre tre persone che erano in viaggio con Kobe Bryant nel suo elicottero privato quando è precipitato. Non ci sarebbero sopravvissuti, il sito riferisce che la moglie Vanessa non era a bordo. Una notizia tristissima che scovoge tutto il mondo dello sport.L'articolo Shock nel mondo del basket: è morto Kobe Bryant CalcioWeb. calcioweb.eu

arusso1984 : RT @SkyTG24: Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in California. Av… - CalcioWeb : Shock nel mondo del basket: è morto #KobeBryant - - rr71 : RT @SkyTG24: Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in California. Av… -