Sanremo | Le Vibrazioni | il testo della canzone “Dov’è”

Le Vibrazioni a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano "Dov'è" Ci sono anche Le Vibrazioni con Francesco Sarcina tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2020, che andrà in onda su Rai1 con la conduzione di Amadeus da martedì 4 a sabato 8 febbraio, come da tradizione in diretta dal Teatro Ariston. Il brano che Le Vibrazioni presenteranno al 70° Festival della canzone italiana, com'è noto da tempo, si intitola "Dov'è". Il testo della canzone è disponibile sul numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni del 28 gennaio, ma su quello uscito martedì scorso è stata pubblicata una piccola recensione della canzone de Le Vibrazioni, dalla quale apprendiamo che il titolo viene ripetuto circa cinquanta volte nel brano, diciassette delle quali solo nel ritornello. "Attenti! Rimane incollato in mente" si legge poi.

