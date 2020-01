Sampdoria-Sassuolo 0-0, i blucerchiati spingono ma non sfondano: le pagelle, Obiang arriva dappertutto (Di domenica 26 gennaio 2020) Sampdoria-Sassuolo – Si chiude senza reti la gara tra Sampdoria e Sassuolo. Nel primo tempo succede poco. Quagliarella impegna Consigli in avvio, il Sassuolo tiene di più la palla ma si rende pericoloso poche volte dalle parti di Audero. Poco prima della mezz’ora la squadra di De Zerbi rimane in 10 per l’espulsione di Peluso. In avvio di ripresa è Boga ad impensierire seriamente la difesa blucerchiata, ma il suo tiro si stampa sul palo. La Sampdoria risponde con il sinistro di Gabbiadini e il colpo di testa di Linetty, strepitoso l’intervento di Consigli. Nel finale la squadra di Ranieri preme ma non riesce a passare. Sampdoria-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6 (72′ Vieira 6), Tonelli 6.5 (72′ Regini 6), Colley 6.5, Augello 6.5; Ramirez 5 (60′ Caprari 5.5), Thorsby 5.5, Ekdal 5.5, Linetty 6; ... calcioweb.eu

VarskySports : SPAL 1-Bologna 3 Fiore 0-Genoa 0 Torino 0-Atalanta 7 D Inter-Cagliari Parma-Udinese Sampdoria-Sassuolo Verona-Lecce… - Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in seven consecutive Serie A games: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese… - Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored 13 goals in his last 10 games across all competitions for Juventus. ?? vs. Sassuo… -