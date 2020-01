Roma, agguato al Tufello: ucciso un uomo in semilibertà mentre rientrava a Rebibbia (Di domenica 26 gennaio 2020) Un colpo di pistola alla testa mentre rientrava in carcere. Una vera e propria esecuzione quella con la quale è stato ucciso nella tarda serata di sabato un cittadino albanese di 43 anni alla periferia di Roma. L’agguato è scattato intorno alle 23 in via Gabrio Casati al Tufello: secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, la vittima è un 43enne con precedenti e attualmente in regime di semilibertà. A quanto ricostruito, l’uomo usciva da casa per tornare a Rebibbia quando è stato avvicinato da uno o più uomini che hanno fatto fuoco con una pistola centrandolo alla testa. L'articolo Roma, agguato al Tufello: ucciso un uomo in semilibertà mentre rientrava a Rebibbia proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

BibbitaroEr : RT @fattoquotidiano: Roma, agguato al Tufello: ucciso un uomo in semilibertà mentre rientrava a Rebibbia - princefaster1 : Roma, agguato al Tufello: ucciso un uomo in semilibertà mentre rientrava a Rebibbia. Non se ne esce più, oramai qu… - RRmpinero : RT @fattoquotidiano: Roma, agguato al Tufello: ucciso un uomo in semilibertà mentre rientrava a Rebibbia -