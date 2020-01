Regionali Calabria: per exit poll e proiezioni è trionfo centrodestra – I risultati in diretta live (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 in diretta liveRegionali 2020 in Calabria: come e quando si vota, liste e candidati Si sono chiuse le urne di una competizione importante ma un po’ oscurata dall’altra sfida che avviene in queste ore, in Emilia Romagna. Dopo gli exit-poll, arriveranno le proiezioni e infine, pian piano i dati reali raccolti dal ministero dell’Interno. 01.05 – 27 gennaio - Matteo Salvini nel comitato elettorale di Lucia Borgonzoni alle porte di Bologna, sui risultati in Calabria ha dichiarato: «Se ci sono 20 punti di distacco in Calabria, già da domani saremo al governo per costruire una squadra di governo come Lega e come centrodestra assolutamente all’altezza della Calabria. Ringrazio Jole Santelli che ha fatto una campagna senza voce ma con una forza bestiale. Quindi le donne della Lega e del ... open.online

repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… - Agenzia_Ansa : Elezioni #Regionali: primo exit, Bonaccini tra il 47 e il 51%, Borgonzoni tra il 44 e il 48%. Santelli tra il 48 e… - petergomezblog : Elezioni Regionali, affluenza alta alle 19 in Emilia-Romagna: ha votato oltre il 59%. In Calabria alle urne il 35%… -