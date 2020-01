Rapita e stuprata per 25 giorni da più di venti uomini: incubo per una 17enne marocchina (Di domenica 26 gennaio 2020) Oumaima, un’adolescente marocchina di 17 anni, è stata stuprata ininterrottamente per 25 giorni da almeno 20 uomini diversi. Un vero incubo quello vissuto dalla giovane marocchina che a Casablanca è stata Rapita nel quartiere Moulay Rachid, e tenuta prigioniera in una baracca alla periferia della città, in balia di numerosi uomi che hanno abusato di … L'articolo Rapita e stuprata per 25 giorni da più di venti uomini: incubo per una 17enne marocchina NewNotizie.it. newnotizie

InterNapoli : Rapita mentre fa la spesa, 17enne stuprata da 20 uomini per 25 giorni #StuprataDa20Uomini su - oknosureddit : Rapita, stuprata e uccisa bimba di 7 anni. Presi i mostri: sono due uomini - lex752 : RT @Carmen90616633: Rapita, stuprata e uccisa bimba di 7 anni. Presi i mostri: sono due uomini... -