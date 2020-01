Rally Montecarlo 2020: Thierry Neuville trionfa per la prima volta nel Principato davanti a Ogier ed Evans (Di domenica 26 gennaio 2020) Prova di forza impressionante da parte di Thierry Neuville, vincitore del Rally di Montecarlo 2020 grazie ad un’ultima giornata sensazionale in cui si è costruito progressivamente il meritato trionfo. Per il belga della Hyundai si tratta del primo storico successo nel Rally monegasco, che interrompe un’incredibile striscia di sei edizioni consecutive portate a casa da Sebastien Ogier. Con questo primo posto nel round inaugurale della stagione, Neuville si porta anche in testa alla classifica generale del Mondiale WRC a punteggio pieno con un vantaggio di 8 punti su Ogier, 13 su Evans, 17 su Lappi e 30 sul campione iridato in carica Ott Tanak, costretto al ritiro per l’incidente di venerdì all’esordio con la Hyundai. Le ultime quattro prove speciali del Rally in programma oggi, inclusa la Power Stage, hanno visto il dominio di Neuville, il quale si è portato in ... oasport

OA_Sport : Rally Montecarlo 2020: Thierry Neuville trionfa per la prima volta nel Principato davanti a Ogier ed Evans - Metalingus_RS : RT @Rally_it: Finalmente Neuville al Rally di Montecarlo! - gachael : RT @Rinoire: #StratosSaturday #Montecarlo rally 1979 #Lancia Stratos HF Sandro Munari /Piero Sodano DNF Engine -