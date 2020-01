Primera Division, Getafe-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Primera Division, Getafe-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 26 gennaio alle ore 16:00, allo stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, andrà in scena Getafe-Betis. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Primera Division. Il Getafe al momento è in sesta posizione in classifica con 33 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Leganés per 0-3. Hanno ripreso a marciare nel derby gli azulones, che erano reduci da due ko consecutivi. Ora un altro banco di prova importante nella rincorsa verso l’Europa. Il Betis, che adesso occupa la posizione numero undici in graduatoria a 27 punti, è reduce dalla vittoria in casa contro la Real Sociedad per 3-0. La squadra andalusa prova a risalire la china in graduatoria ma non riesce mai a trovare la continuità adatta, rimanendo impantanata in posizioni non consone per il proprio ... termometropolitico

ftg_soccer : GOAL! Chalatenango in El Salvador Primera Division Chalatenango 2-1 Alianza More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Chalatenango in El Salvador Primera Division Chalatenango 1-0 Alianza More live scores: - ftg_soccer : GOAL! Sonsonate in El Salvador Primera Division Sonsonate 3-1 Jocoro More live scores: -