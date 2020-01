Miwa Energia di scena a Mugnano: in dubbio Moccia e Parrillo (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Alle 18.30 di oggi ricomincia il cammino della Miwa Energia verso l’obiettivo di inizio anno, la vittoria del campionato. Per raggiungere il traguardo, però, ancora molte sono le partite da affrontare a partire da quella di oggi in trasferta a Mugnano. La squadra di Coach Annecchiarico arriva dalla dignitosissima sconfitta a Bellizzi nel quarto di finale di Coppa Campania portandosi però dietro lo strascico di due giocatori non al 100%. L’infortunio alla caviglia di Moccia infatti non sembra totalmente smaltito e parimenti la contusione di Parrillo da ancora qualche fastidio. Entrambi i ragazzi sono comunque convocati e saranno insieme alla squadra per poter mettere in campo l’arma più importante di questo team, il gruppo. Più facile, ad ogni modo, l’utilizzo di Parrillo mentre sembra più complicato schierare la forte ala ... anteprima24

