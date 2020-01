Mini Cooper, arriva il modello elettrico: la presentazione a Miami (Di domenica 26 gennaio 2020) arriva la Mini Cooper totalmente elettrica. La casa automobilistica inglese, presenta l’iconica automobile in versione “green” a Miami. Una delle vere e proprie macchine iconiche sposa l’ecologia. Stiamo parlando della Mini Cooper, che ha deciso di presentare il modello ecologico di una delle macchine più note della storia. Il modello non cambia, se non qualche … L'articolo Mini Cooper, arriva il modello elettrico: la presentazione a Miami proviene da www.inews24.it. inews24

