LIVE Roma-Lazio 1-0, Serie A calcio in DIRETTA: si blocca il derby con la rete di Dzeko! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27′ Ancora Dzeko vicino al raddoppio, prima di piatto (con salvataggio di Luiz Felipe sulla linea) e poi di testa va vicino alla doppietta personale. 25′ Gooooooooooooooooooooooooooool, Dzekoooooooooooooooooooooooo, errore in uscita di Strakosha che sbaglia il tempo dell’intervento e di testa Dzeko non tradisce, Roma-Lazio 1-0. 23′ Kluivert prova il cross per Under dentro l’area di rigore, pallone fuori dalla portata dal nazionale turco. 21′ Lazio che preferisce non alzare il baricentro e agisce in contropiede mentre la Roma comanda il gioco con un baricentro molto alto. 19′ Under per Dzeko dentro l’area di rigore, ma Acerbi allunga la gamba e riesce a fermare il pallone prima del tiro di Dzeko. 17′ Smalling ferma in velocità Immobile che era scappato alla marcatura a zona della ... oasport

