LIVE Civitanova-Trento 1-0, Champions League volley in DIRETTA: primo set in scioltezza per la Lube (25-21) (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 6-3 Tesa al centro per Bieniek, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out. 5-3 Errore in attacco di Cebulj, la P1 sta fermando Trento. 4-3 Juantorena attacca da posto cinque, wow! Parziale di 3-0 per i padroni di casa. 3-3 Trova le mani alte del muro Leal, Civitanova impatta immediatamente. 2-3 Leal prima copre e poi trova un mani-out da posto due. 1-3 Sbaglia anche Bruno dai nove metri. 1-2 Ottima spallata al centro per Bieniek. 0-2 Diagonale profonda di Cebulj, break in apertura per l’Itas. 0-1 Si parte con un errore al servizio di Simon. 18:33 primo set estremamente equilibrato, se Trento riuscisse a sistemare dei piccoli particolari potremmo assistere davvero ad una bella partita. 25-21 Ace di Rychlicki! Civitanova 1, Trento 0. 24-21 Lisinac sbaglia dai nove metri e regala tre set-point a Civitanova. 23-21 ... oasport

FabulousMixx : RT @trentinovolley: Recupero 1°turno 2020 #CEVChampionsLeagueM, live dall'#EurosuoleForum di #CivitanovaMarche: #CucineLubeCivitanova-Trent… - trentinovolley : Recupero 1°turno 2020 #CEVChampionsLeagueM, live dall'#EurosuoleForum di #CivitanovaMarche: #CucineLubeCivitanova-T… - trentinovolley : Recupero 1°turno 2020 #CEVChampionsLeagueM, live dall'#EurosuoleForum di #CivitanovaMarche: #CucineLubeCivitanova-T… -