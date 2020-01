Jared Leto dà il suo numero di telefono ai fan: una trovata per Morbius? (Di domenica 26 gennaio 2020) Jared Leto ha condiviso il suo numero di telefono con i fan, su Instagram, e li ha invitati ad uno scambio di messaggi: c'è chi pensa a Morbius e a una trovata per pubblicizzare il film. Jared Leto ha condiviso il suo numero di telefono con i fan, su Instagram, e li ha invitati ad uno scambio di messaggi: c'è chi pensa a Morbius e a una trovata per pubblicizzare il film. Per l'esattezza, questo è quello che l'attore e cantante dice nel post Instagram, un video: "Salve a tutti, sono il vostro vecchio amico Jared Leto. Stavo pensando a varie cose. Mi mancate. Ci conosciamo da anni e probabilmente vi dovrei dare il mio numero di telefono. È passato molto tempo, mi piacerebbe avere vostre notizie. Mandatemi un messaggio, ditemi se vi manco. Vi risponderò. ... movieplayer

movieplayer_it : #jaredleto dà il suo numero di telefono ai fan - kimberlyvajseli : @killianjschmidt Guarda che ne ho mille se attacco poi.. jared leto, Sebastian stan, chris evans - Kiarachanel88 : RT @BestMovieItalia: Jared Leto ha appena pubblicato il suo numero di telefono. E promette di rispondere a chiunque lo contatti - https://t… -