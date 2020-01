Incidente all’alba sull’Autostrada A8 tra Origgio e Legnano: sette feriti portati in ospedale (Di domenica 26 gennaio 2020) Incidente stradale all'alba di oggi, domenica 26 gennaio, sull'Autostrada A8 Milano-Varese. Più veicoli si sono scontrati tra loro per cause da accertare tra gli svincoli Origgio ovest e Legnano. sette i feriti: cinque, quattro ragazze ventenni e un uomo di 42 anni, sono finiti in codice giallo in diversi ospedali della zone. fanpage

Marche_Notizie : Incidente all’alba a Falconara, una persona rimasta ferita - infoitinterno : Tragedia all'alba - Morti due ragazzi di 20 e 19 anni. L'incidente mortale con un bus Cotral - Today_it : Tragedia all'alba, scontro frontale tra Panda e bus Cotral: morti due ragazzi -