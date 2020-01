Elezioni regionali 2020, in Calabria il sindaco fa il baciamano a Berlusconi (in campagna elettorale) (Di domenica 26 gennaio 2020) Siamo a Tropea, dove il 23 gennaio è presente anche Silvio Berlusconi, venuto nella cittadina di mare calabrese per dare il suo sostegno a Jole Santelli, candidata del centrodestra nelle Elezioni regionali in Calabria. Sul palco sale Vincenzo Bartone, sindaco di Soriano Calabro, comune italiano di circa duemila abitanti della provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Avvicinandosi al leader di Forza Italia si china e fa un baciamano al leader all’ex premier. Qui la foto del momento, pubblicata da Il Vizzarro. Facebook / Il profilo del sindaco di Soriano Calabro Le critiche Il gesto non è stato apprezzato da una parte dei suoi corregionali che hanno dato voce al loro disappunto sulla pagina Facebook del comune. Nel frattempo il sindaco, di professione medico, ex consigliere provinciale di Forza Italia e già sindaco dal 1993-2002, si è difeso appellandosi ... open.online

